Уиткоф ще предложи на Путин тристранна среща с Тръмп и Зеленски за мир в Украйна

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Наскоро Кремъл заяви, че подобна среща може да се състои единствено в Москва

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф ще предложи на руския президент Владимир Путин да проведе преки разговори с американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в опит да бъде постигнато прекратяване на огъня.

Предложението беше обявено на пресконференция след разговорите между Зеленски и Уиткоф в Норвегия във вторник. Ако Путин се съгласи, това ще бъде първата подобна среща на върха от началото войната в Украйна през 2022 г., отбелязва европейското издание "Политико".

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре, който беше домакин на срещата, заяви, че Уиткоф ще отпътува за Русия в сряда, за да представи предложения за условията на мира, включително идеята за тристранна среща на върха между лидерите.

Срещата в Осло се състоя след няколко дни на силно напрежение между Украйна и американския президент.

„Днес бяхме домакини на, бих казал, добри и конструктивни разговори, които бяха необходими след събитията от последната седмица", заяви Стьоре пред репортерите след срещата.

„Утре Стив Уиткоф ще отпътува за Санкт Петербург, където ще се срещне с руското ръководство и ще обсъди идеите от тази среща, както и предложенията, по които работиха европейски и американски представители. Това може да проправи пътя за среща на равнище лидери", добави норвежкият премиер.

Предишните опити Путин да се срещне лично със Зеленски се провалиха. Наскоро Кремъл отново заяви, че подобна среща може да се състои единствено в Москва.

Зеленски определи разговорите като положителни. Той заяви, че въпросите, свързани с бъдещето на украинските територии, могат да бъдат обсъждани единствено от лидерите на двете страни и че всяко мирно споразумение трябва да включва реални гаранции за сигурността.

По думите му всяка сделка би била приемлива само ако Украйна участва в изготвянето ѝ.