Повторно арестуваха двама, проникнали в базата "Феърфорд", подозират ги за връзки с Иран

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Останалите петима заподозрени остават на свобода под полицейски гаранции

Двама мъже са арестувани повторно след инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд" миналия месец, съобщиха от антитерористичната полиция във Великобритания.

24-годишен британски гражданин и 25-годишен мъж с двойно британско и иранско гражданство са задържани по подозрение, че са подпомагали чуждестранна разузнавателна служба съгласно член 3 от Закона за националната сигурност от 2023 г. Полицията съобщи, че разследването е свързано с Иран, информира Би Би Си.

Полицията е била уведомена за три подозрителни превозни средства в близост до американската военновъздушна база в графство Глостършър в ранните часове на 27 септември.

Общо седем мъже са арестувани в рамките на разследването на антитерористичната полиция.

От полицията в Глостършър съобщиха, че са получили сигнал за „три подозрителни превозни средства", пътуващи към базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд", в 00:45 ч. британско лятно време на 27 септември.

В селото е изпратен екип за обезвреждане на бомби, който да провери няколко превозни средства. В три микробуса в близост до авиобазата е открит бензин, а петима мъже са арестувани.

Първоначално те са задържани по подозрение в извършване на престъпления по Закона за взривните вещества, а впоследствие са арестувани повторно по подозрение в подготовка на терористичен акт. По-късно полицията съобщи, че не са открити „импровизирани взривни устройства".

Повторните арести, обявени във вторник, са свързани с 24-годишен мъж, който първоначално е бил арестуван на 27 септември край базата, и 25-годишен мъж, задържан по подозрение в подготовка на терористични актове няколко дни по-късно – на 1 октомври, в лондонския район Уестминстър.

Другите петима мъже, сред които и 22-годишен британски гражданин, арестуван в Уестминстър на 6 октомври, остават на свобода под полицейски гаранции.

Ръководителят на Националната антитерористична полиция, помощник-комисар Лорънс Тейлър, заяви: „Това определено е активно разследване и продължаваме да събираме доказателства. Към момента обаче позицията ни остава непроменена – смятаме, че е много вероятно да има участие на иранската държава.

Нашите разследващи продължават да проучват каква е била степента на това участие и каква е била целта зад него."

Полицейският служител допълни, че разследванията, свързани с националната сигурност, могат да отнемат време заради деликатния си характер.

„Нашите специализирани екипи работят неуморно, за да проверят многобройните следи в рамките на това изключително сложно разследване", каза той.

Няколко дни след инцидента министър-председателят Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации", че Иран е участвал в случая. Тогава той не предостави допълнителни подробности. Иран и преди е отричал каквото и да е участие.

Базата на Кралските военновъздушни сили във „Феърфорд" се използва от Военновъздушните сили на САЩ като предна оперативна база от десетилетия.

През последните месеци американски бомбардировачи B-1 и B-52 са излитали от базата към Близкия изток, след като Великобритания одобри искане тя да бъде използвана за отбранителни удари срещу Иран.

През седмицата след инцидента стана ясно, че САЩ са изтеглили бомбардировачите си от базата и са ги върнали в Америка. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че самолетите са били изтеглени заради „някои заплахи" срещу базата, без да посочва конкретни подробности.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обясни, че решението е било взето от „изключителна предпазливост".