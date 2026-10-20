500 войници ще патрулират в Милано заради сблъсъците през уикенда

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони обяви, че до края на годината в Милано ще бъдат разположени 500 войници, които да подпомагат полицията след сблъсъците в града през миналия уикенд, предаде Франс прес.

На заседание на правителството са били одобрени и мерки за улесняване на задържането на непълнолетни, както и за налагане на глоби на родителите им при нанесени щети. Предвижда се също въвеждането на престъпление, свързано с „участие в насилие по време на демонстрация".

„Демонстрациите са право, но разграбването на градовете ни не е", заяви Мелони във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс. Лидерката на италианската крайна десница добави, че близо 200 полицаи са били ранени, а 330 души са задържани. Половината от задържаните са с „чуждестранен произход" – тоест родени в чужбина или в Италия, но от родители, родени извън страната.

Правителството е решило също да предвиди глоби за родителите за щетите, причинени от децата им по време на протестите, информира БТА.

Италианските медии съобщават, че кабинетът не е одобрил предоставянето на полицейски правомощия на военните. Причината е противопоставянето на президента Серджо Матарела, който е уважавана умерена фигура в Италия.

През миналия уикенд Милано, смятан за икономическата столица на Италия, стана сцена на грабежи и сблъсъци между полицията и демонстранти. Напрежението принуди някои луксозни търговски марки да затворят магазините си, отбелязва Франс прес.