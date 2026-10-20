Украйна въвежда регулации за справяне с последиците от руските атаки

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Украинското правителство прие днес две постановления за координиране на действията по преодоляване на последиците от руските атаки срещу критичната инфраструктура, включително в секторите на енергетиката, отоплението и водоснабдяването, предаде Ройтерс.

С решенията се възлага на определени министри да отговарят за възстановяването на засегнатите сектори. Съвместните им усилия ще бъдат координирани от специална междуведомствена работна група, пише БТА.

В едно от постановленията се посочва, че мярката представлява „организационно решение", което определя отговорностите и начина на координация между институциите.

Решението идва на фона на наближаващата зима и засилващите се руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. На 18 октомври украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала енергийния, нефтения и газовия сектор на страната 76 пъти през седмицата след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие.

По думите му през същия период Русия е изстреляла близо 2700 ударни дрона, 1700 авиационни бомби и 66 ракети, повечето от които балистични. Киев и Москва не бяха потвърдили официално, че приемат споразумението за прекратяване на ударите по енергийните обекти.

Украинското правителство същевременно опроверга твърденията, че въвежда извънредно положение в енергетиката или в други сектори, и подчерта, че не се налагат нови ограничения за гражданите.