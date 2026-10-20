Мечка нахлу в публична библиотека, изяде закуските на служителите (Видео)

От библиотеката се пошегуваха, че неканеният гост вероятно е дошъл да потърси екземпляр на „Мечо Пух"

Черна мечка се промъкна в библиотека в Калифорния, опустоши запасите с храна на служителите и след това спокойно разгледа рафтовете с книги. Необичайната визита била заснета от охранителните камери, а най-любопитното е, че се случила точно на 100-годишнината от първото издание на „Мечо Пух" – прочутия литературен герой, който обожава меда.

Натрапникът се появил в библиотеката в Мамът Лейкс около 6:10 ч. сутринта на 14 октомври – почти четири часа преди отварянето на сградата за посетители. По това време вътре нямало служители и мечката успяла необезпокоявано да се разходи из помещенията, пише "Гардиън".

Животното първо се насочило към мястото, където персоналът държал храната си. Там си похапнало фъстъчено масло, плодови десерти с праскови, бисквити и, съвсем в духа на Мечо Пух, цял буркан с мед.

След като приключила с пиршеството, мечката продължила обиколката си из библиотеката. Камерите я заснели да се движи покрай рафтовете с нови заглавия и да оглежда района на информационното бюро, преди да напусне сградата.

При необичайния „взлом" не са установени щети по книгите или обзавеждането. Бурканът с мед обаче не бил върнат на мястото си, съобщават от библиотеката с чувство за хумор.

От ръководството все още не могат да обяснят как животното е успяло да влезе в сградата, след като вратите били заключени. Не е ясно и как точно е излязло, без да бъде забелязано от човек.

От библиотеката се пошегуваха, че неканеният гост вероятно е дошъл да потърси екземпляр на „Мечо Пух". Случайното съвпадение с вековния юбилей на книгата превърна историята в още по-забавна случка.

Въпреки комичния характер на посещението властите напомнят, че черните мечки са диви животни и не бива да бъдат хранени или доближавани. Жителите и посетителите в района трябва да съхраняват храната и отпадъците си по начин, който не привлича животните към домовете и обществените сгради.