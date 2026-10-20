Тръмп призова Украйна да сключи споразумение за край на войната с Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Украйна да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

"Украйна трябва да бъде намерено решение на тази война", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Президентът на САЩ заяви това след днешния разговор между неговите пратеници Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и украинския държавен глава Володимир Зеленски, посветен именно на търсенето на дипломатическо решение на конфликта, съобщава БТА.

По-рано, след разговора си в Осло с американския специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет Тръмп, Зеленски заяви, че Киев иска да сложи край на войната възможно най-бързо, но Москва продължава да атакува Украйна. Домакини на срещата бяха норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб. Къшнър участва дистанционно.

„Разбира се, не губим тази война, но губим хора, защото Русия продължава да ни атакува", каза Зеленски на съвместна пресконференция с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре и финландския президент Александър Стуб.

Украинският лидер подчерта, че Киев иска мир повече от всеки друг и е готов да работи с партньорите си за намиране на решение. По думите му обаче продължаването на кръвопролитието е изцяло избор на Русия.

Зеленски съобщи, че е провел добър разговор с американския държавен секретар Марко Рубио, като е оценил готовността му да помага за разрешаването на проблемите пред Украйна. Той благодари и на американската страна за възстановеното ефективно предоставяне на разузнавателна информация за руските удари.

„Системите за ранно предупреждение са важни за украинския народ. Благодарни сме на американската страна, че сега това работи. Това е чудесно", заяви президентът.

САЩ по-рано отхвърлиха обвиненията, че ограничават споделянето на разузнавателна информация с Киев.

Зеленски заяви, че Украйна незабавно е подкрепила американското предложение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, но Русия е отговорила с продължаване на атаките.

„Да видим какво ще каже Путин", коментира украинският президент във връзка с предстоящото посещение на Уиткоф в Русия.

Тръмп каза още, че е поставил пред руския президент Владимир Путин въпроса за Стивън Хъбард - пенсиониран американски учител, задържан от Москва, и намекна, че скоро може да има развитие по случая.