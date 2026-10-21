Българин получи 3 години затвор в Австрия за обири във Виена на Бъдни вечер

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44-годишен българин бе осъден на три години затвор в Австрия за серия взломни кражби, извършени на 24 декември миналата година в центъра на Виена, предаде АПА.

Той проникнал в три апартамента и направил неуспешни опити да влезе в още две жилища. От един мезонет откраднал ценности на стойност около 1 милион евро, посочи БТА.

Освен затворническата присъда мъжът трябва да изплати около 435 000 евро обезщетение на пострадалите и застрахователната компания. Българинът, който работи като шофьор в Братислава, е приел присъдата.