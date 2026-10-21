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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774213 www.24chasa.bg

Супертанкер с над 2 млн. барела петрол се е запалил от мина по "неразрешен маршрут" край Ормузкия проток

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Ормузкия проток

Супертанкер, "нарушаващ разпоредбите" на Иран, се е натъкнал на мина южно от Ормузкия проток, обявиха военноморските сили (ВМС) на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция, цитирани от Ройтерс.

По-рано вчера ВМС на Корпуса вече съобщиха за два подобни случая с танкери, посочи БТА.

Според новото изявление супертанкерът, който е превозвал над 2 милиона барела суров петрол, се е запалил, след като се натъкнал на морска мина. Корабът, чието име не бе посочено, се е опитал да излезе от Ормузкия проток по "неразрешен (от Иран) южен маршрут", се отбелязва в текста.

На фона на напрежението в Близкия изток, петролът поскъпна до петмесечен връх, макар вчера сортът Брент да поевтиня с 1,2% до равнище от 108,23 долара за барел.

Ормузкия проток

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