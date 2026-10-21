Принц Хари за Даяна: Чудя се какъв щеше да бъде светът, ако все още беше тук

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"Белезите остават", категоричен е херцогът на Съсекс

Принц Хари отново разпали спекулациите за разрива в британското кралско семейство, призовавайки за помирение с баща си крал Чарлз III и брат си принц Уилям, съобщава "Дейли мейл". В първото си интервю след завръщането във Великобритания херцогът на Съсекс заяви, че иска да загърби миналото, но думите му за хората, които не желаят помирение, предизвикаха нови въпроси за отношенията между двамата братя.

Разговорът му със списание GQ беше публикуван във вторник, докато крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям и принцеса Катрин посрещаха султана на Оман Хайтам бин Тарик в замъка Уиндзор.

В интервюто Хари заяви, че възстановяването на семейните отношения е сред най-важните неща за него, но същевременно отбеляза, че не всички искат подобно помирение.

„При всичко, което се случва по света, най-важното е да се помирим", заяви херцогът на Съсекс.

Той определи разногласията между братя и сестри и нарушените отношения между родители и деца като теми, с които много хора могат да се идентифицират.

„Хората ни гледат и питат: „Как ще оправите нещата?". Някои хора не искат това да се получи. Аз искам да се получи", каза Хари.

Думите му породиха спекулации дали коментарът е бил насочен към по-големия му брат принц Уилям, с когото според публикацията двамата не са разговаряли от четири години.

Часове след публикуването на интервюто говорител на херцога категорично отрече изказването да е било насочено към Уилям или друг член на семейството.

„Коментарът изобщо не беше замислен като нападка срещу брат му или който и да е друг член на семейството. Той беше направен в общ контекст и по никакъв начин не беше насочен към близките му", заяви говорителят.

Отношенията между принц Хари и британското кралско семейство се влошиха значително след решението му и съпругата му Меган Маркъл през 2020 г. да се оттеглят от ролята си на действащи членове на монархията и да се установят в Северна Америка.

През 2021 г. двамата дадоха интервю пред Опра Уинфри, в което отправиха сериозни обвинения срещу кралското семейство, включително по отношение на расизма и отношението към Меган.

През 2023 г. Хари публикува мемоарите си „Резервният" („Spare"), в които разказа за конфликта с брат си. В книгата той описа Уилям като свой „архинемезис" и твърди, че по време на спор заради Меган брат му го е съборил на пода.

В новото интервю Хари призна, че последиците от семейните конфликти остават дълго време, но призова хората да се опитват да загърбват миналото.

„Белезите остават завинаги", каза той, като добави, че би насърчил всеки да се опита да продължи напред.

„В света има достатъчно драми, както и достатъчно проблеми в живота на хората, за да продължаваме да поддържаме конфликти в собствените си семейства", заяви херцогът.

Той призна, че преживява тежко сложните си отношения както с краля, така и с принца на Уелс, но подчерта, че желанието му е да постигне помирение.

В интервюто принц Хари коментира и здравословното състояние на баща си, крал Чарлз III, който се лекува от рак.

„Той се подобрява", каза херцогът, без да навлиза в подробности.

Хари говори и за майка си, принцеса Даяна, която загина през 1997 г., когато той беше на 12 години. По думите му тя продължава да му липсва всеки ден.

„Понякога просто си казвам: „Липсваш ми. Чудя се какъв щеше да бъде светът, ако все още беше тук. Чудя се какво щеше да бъде семейството ми, ако все още беше тук", разказа той.

Херцогът сподели, че понякога задава въпроси на покойната си майка, надявайки се на някакъв отговор.

„И понякога наистина получавам отговор", каза Хари, като добави, че в определени моменти усеща нейната енергия и връзката си с нея.

Той призна, че когато е загубил майка си, все още не е познавал добре себе си и не е разбирал напълно преживяното.

„Скръбта, травмата, загубата – бях на 12 години и нямах представа кой всъщност съм", сподели принцът.

Хари подчерта, че не търси съчувствие заради преживяното.

„Защо? Защото съм принц. Имам подкрепа около себе си, преминал съм през различни форми на терапия и съм положил необходимите усилия", заяви той.

Интервюто е записано в края на септември и е посветено основно на скръбта и личните преживявания. Темата е свързана и с онлайн майсторски клас, който Хари наскоро представи. Според някои оценки за участието си в проекта той може да е получил до 100 000 долара, или около 75 000 британски лири.Докато Хари говореше за семейното помирение, крал Чарлз III и останалите старши членове на кралското семейство участваха в официалната програма по повод посещението на султана на Оман Хайтам бин Тарик.

След церемониалното посрещане в замъка Уиндзор кралят, кралица Камила, принц Уилям и принцеса Катрин присъстваха на частен обяд със султана. По-късно във вторник вечерта се състоя и официален държавен банкет с участието на британския премиер и други високопоставени гости.

В речта си Чарлз III подчерта значението на приятелските отношения между Великобритания и Оман на фона на продължаващите конфликти в Близкия изток, които определи като източник на сериозна болка.

Кралят изрази гордост и от участието на двамата престолонаследници – принц Уилям и престолонаследника на Оман – като съвместни патрони на експедицията „Бижуто на Арабия" (Jewel of Arabia), културен и природозащитен поход през региона, проведен през миналата година.За държавния банкет принцесата на Уелс избра една от най-разпознаваемите тиари на британското кралско семейство – „Възелът на любовта" (Lover's Knot), която беше сред любимите украшения на принцеса Даяна.

Тиарата е създадена през 1914 г. за кралица Мери. По-късно преминава към кралица Елизабет II, която според публикации я предоставя на Даяна като заем за сватбата ѝ.

Катрин допълни визията си с диамантени обеци и гривна, принадлежали на покойната кралица. Тя носеше жълта рокля на дизайнера Ели Сааб, златна вечерна чанта и отличията си, сред които Кралския семеен орден на Чарлз III и лентата и звездата на Големия кръст на Кралския викториански орден.

Принц Уилям се появи в бяла вечерна униформа с фрак от Уиндзор, лентата на Ордена на жартиерата, отличия и медали.

Кралица Камила избра тоалет в кралскосиньо, допълнен с бижута, а крал Чарлз III носеше лентата на оманския орден „Ал Саид" – отличие, връчено му от султана по-рано през деня.В интервюто принц Хари определи завръщането си във Великобритания като приятно преживяване.

По думите му решението не е било планирано дълго време, но предоставя възможност семейството да прекара следващите няколко месеца извън Съединените щати.

Той разказа, че децата му – Арчи и Лилибет – се чувстват добре в новото си училище във Великобритания.

„Те го обожават. Това им дава съвсем различен опит", каза Хари.

Според него възможността децата да опознаят две различни култури още на седем- и петгодишна възраст е особено важна в съвременния свят.

Завръщането на Хари и Меган привлече общественото внимание, тъй като двамата не бяха посещавали Великобритания заедно в подобен контекст от години.В разговора с GQ херцогът на Съсекс заяви също, че иска да сложи край на продължителните си битки с британската преса.

През юли Хари и други ищци загубиха съдебно дело срещу Associated Newspapers – издателската компания, която стои зад вестник „Дейли мейл". Съдия отхвърли обвиненията им, свързани с предполагаемо незаконно събиране на информация. Размерът на претендираното обезщетение беше посочен в публикацията като 50 милиона британски лири.

Въпреки призивите на Хари за помирение, отношенията му с кралското семейство остават сложни. Бъкингамският дворец и дворецът Кенсингтън не коментираха публично интервюто.

Според публикацията представители на кралските среди са изразявали раздразнение от многократните публични призиви на Хари за мир и възстановяване на семейните връзки.

Един от цитираните източници поставя под съмнение дали след последните години е възможно отношенията да бъдат възстановени без последствия.

Засега няма публични индикации, че интервюто ще доведе до непосредствено сближаване между Хари и принц Уилям. Самият херцог обаче заявява, че желае да загърби миналото и да възстанови отношенията си с най-близките си хора.