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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774259 www.24chasa.bg

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан предвиждат взаимна военна помощ при въоръжено нападение

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Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

Споразумението за взаимна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, подписано на 7 август, беше внесено в турския парламент за ратификация.

Пактът от Мека предвижда въоръжено нападение срещу една от страните да се разглежда като нападение срещу всички, като останалите участници се задължават да окажат незабавна помощ с всички възможни средства, посочи БТА.

Документът включва сътрудничество в отбранителната промишленост, обмен на разузнавателна информация, съвместно производство на оръжия, трансфер на технологии и логистична подкрепа. Предвижда се създаването на съвместен стратегически комитет и секретариат със седалище в Саудитска Арабия.

Споразумението допуска присъединяването на други държави и ще влезе в сила след ратификацията му от трите страни. Пактът предизвика сравнения със системата за колективна отбрана на НАТО заради сходството с член 5 от Северноатлантическия договор.

Мохамед бин Салман Ал Сауд, престолонаследникът на Саудитска Арабия

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