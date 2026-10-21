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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774278 www.24chasa.bg

Подкрепата за Марин Льо Пен се увеличава след размириците във Франция

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Марин льо Пен

Подкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен нараства след неотдавнашните безредици във Франция, показва проучване на ИФОП и „Фидюсиал", публикувано във в. „Фигаро".

Според анкетата Льо Пен би получила между 34% и 38% от гласовете на първия тур на президентските избори през април. На второ място се очертава Жан-Люк Меланшон с 15–20%, а бившият премиер Едуар Филип губи подкрепа и достига максимум 15%.

Проучването прогнозира победа за Льо Пен във всички разгледани сценарии за балотажа, с подкрепа от 56% до 58%. При евентуален сблъсък с Меланшон тя би получила 68% срещу 32% за съперника си.

Анкетата е проведена от събота до понеделник, по време на безредиците във Франция, посочи БТА.

Според „Фигаро" очакваният ръст в подкрепата за Льо Пен е свързан и с обещанието ѝ за „мирна Франция". Резултатите отразяват нагласите към момента на проучването, а не окончателна прогноза за изборите.

Марин льо Пен

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