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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774306 www.24chasa.bg

Полша и Литва трябва да укрепят на източния фланг на НАТО заради руската заплаха

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Карол Навроцки

Полша и Литва трябва да се съсредоточат върху укрепването на източния фланг на НАТО на фона на руската политика на агресия, заяви полският президент Карол Навроцки след среща в столицата Варшава с литовския си колега Гитанас Науседа, предаде Полската агенция по печата (ПАП). 

Навроцки заяви, че двете държави споделят общо разбиране за заплахите, включително кибератаки, дезинформация, саботаж и миграционен натиск по границите. Науседа подчерта необходимостта от противодействие на Русия и засилване на международния натиск чрез санкции и други мерки, посочи БТА.

Двамата лидери определиха стратегическото партньорство между Полша и Литва като важна основа за укрепването на сигурността и единството в региона. 

Карол Навроцки

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