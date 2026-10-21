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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774379 www.24chasa.bg

Флорида екзекутира 77-годишен мъж за убийство на заместник-шериф преди 40 години

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СНИМКА: Pixabay

Във Флорида бе изпълнена смъртната присъда на 77-годишния Уилям Рийвс, осъден за предумишленото убийство на заместник-шериф през 1986 г. Екзекуцията е извършена чрез смъртоносна инжекция в щатски затвор близо до град Старк, посочи БТА.

Това е 18-ата екзекуция във Флорида от началото на годината и осмата на човек над 70-годишна възраст в щата за същия период. По данни на Асошиейтед прес във Флорида са извършени повече от половината от общо 32-те екзекуции в САЩ тази година.

Щатът се доближава до нов годишен рекорд, след като през миналата година там бяха изпълнени 19 смъртни присъди.

Губернаторът републиканец Рон Десантис защитава активното прилагане на смъртното наказание с аргумента, че така се осигурява справедливост за семействата на жертвите, чакали десетилетия за изпълнението на присъдите. 

СНИМКА: Pixabay

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