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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23774400 www.24chasa.bg

Двама убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков

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СНИМКА: Пиксабей

Двама души бяха убити при масирана руска атака с дронове срещу предградие на Харков тази нощ, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олег Синегубов, цитиран от Укринформ.

Синегубов написа в Телеграм, че жертвите при нападението срещу Коротич са 81-годишна жена и мъж на 83 години, посочи БТА.

Единадесет души, сред които двумесечно момченце и момиче на осем години са получили остра стресова реакция. Нанесени са щети на 13 частни къщи и един автомобил, а стопанска постройка е била унищожена от пожар.

Девет души бяха ранени при руски удар по Харков вчера, припомня Укринформ.

СНИМКА: Пиксабей

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