Атина под засилена полицейска охрана заради протестите, магазини барикадират витрините си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 3000 полицаи са мобилизирани в центъра на Атина днес, 21 октомври, заради мащабните протестни демонстрации. Опасенията от евентуални безредици накараха собственици на луксозни магазини да поставят метални защитни панели пред витрините си и да приберат скъпите стоки.

Още във вторник вечерта в търговския район Колонаки, започна монтирането на защитни конструкции. Сред обектите, предприели предпазни мерки, е магазин за луксозни облекла и аксесоари, който покри витрините си, оставяйки свободен единствено централния вход. Бижутерийни магазини в района прибраха ценните изделия от витрините, а други търговски обекти спуснаха ролетните си щори.

Причината са опасения от евентуални сблъсъци по време на общонационалните протести в защита на общественото образование.

В 12:00 часа на Пропилеите в Атина е насрочен митинг на ученици, студенти и преподаватели, след който се предвижда шествие към парламента на площад „Синтагма". Демонстрации са обявени в над 50 гръцки града.

Към протестите се присъединяват и учителски организации, като Федерацията на началните учители е обявила 24-часова стачка.

Гръцката полиция е разработила специален план за сигурност, който предвижда засилено присъствие около правителствени сгради, дипломатически представителства и основните търговски улици.

Предвиждат се превантивни проверки и ограничения на движението в централната част на столицата. Възможно е временно затваряне и на отделни метростанции в зависимост от обстановката.

Според гръцките медии опасенията на търговците са засилени от неотдавнашните насилствени инциденти и разрушения по време на протести във Франция.

Гръцките власти обаче подчертават, че няма конкретни данни за подготвяни нападения срещу магазини в Атина. Предприетите мерки имат превантивен характер.

На българските граждани, които работят или възнамеряват да пътуват до центъра на Атина, се препоръчва да следят съобщенията на полицията и транспортните оператори за временни ограничения.