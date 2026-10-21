Рубио: Вашингтон не е имал предварителна информация за забавянето на "Старлинк" в Украйна

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в Мумбай, че Вашингтон не е разполагал с предварителна информация за забавянето на комуникациите чрез сателитната система „Старлинк", използвани от украинската армия. Той отбеляза, че Доналд Тръмп не контролира решенията на частната компания на Илон Мъск „Спейс Екс".

"Казвам ви - нямахме предварителна информация", подчерта той.

Изявлението идва след публикация на „Уолстрийт джърнъл", според която Мъск е наредил ограничаване на работата на военната система „Старшийлд". Тръмп и Мъск по-рано отрекоха да носят отговорност за загубата на достъп на Украйна до услугата, посочи БТА.

Рубио определи като положителна, без "нищо неочаквано" или "изненадващо", срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф в Осло, предаде Ройтерс.

По думите му Уиткоф пътува към Санкт Петербург, където се очаква да обсъди с руската страна предложенията за мир. Зеленски заяви, че Украйна има ясна визия за постигане на мир във войната с Русия.