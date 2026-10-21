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Тръмп мобилизира избирателите в Северна Каролина на фона на рекордно нисък рейтинг на одобрение

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Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе предизборен митинг в Грийнвил, Северна Каролина, за да подкрепи републиканския кандидат за Сената Майкъл Уотли преди междинните избори на 3 ноември.

Според проучванията обаче демократът и бивш губернатор Рой Купър има убедителна преднина в надпреварата за мястото на оттеглящия се републиканец Том Тилис. Той предупреди, че партията му е изправена пред риск от тежко поражение, посочи БТА.

Усилията на Тръмп да мобилизира републиканските избиратели идват на фона на спад на личния му рейтинг на одобрение до 31% - най-ниското равнище през двата му президентски мандата, според проучване на Ройтерс и „Ипсос".

Недоволството от растящите цени и войната с Иран може да повлияе на вота. Данните за предварителното гласуване в Северна Каролина показват, че демократите са подали два пъти повече бюлетини от републиканците. Надпреварата за Сената може да има ключово значение за баланса на силите във Вашингтон.

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

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