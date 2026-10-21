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Самолетът на пратеника на Тръмп Стив Уиткоф кацна на летище "Пулково" в Санкт Петербург

Едуард Папазян

[email protected]

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Стив Уиткоф КАДЪР: X/@RapidResponse47

Според Flightradar полетът на специалния пратеник на САЩ е кацнал в Санкт Петербург. ТАСС съобщава, че Уиткоф е пристигнал в Санкт Петербург около 8,30 ч. местно време.

Той ще бъде посрещнат от специалния пратеник на руския президент Дмитриев.

Днес Уиткоф е планиран да се срещне с Путин и да му представи актуализирано предложение за прекратяване на боевете в Украйна.

Ден преди това Уиткоф се срещна със Зеленски в Осло. Според Axios двете страни са постигнали „значителен напредък".

Медийни съобщения също така показват, че специалният пратеник на САЩ ще обсъжда освобождаването на 72-годишния Стивън Хъбърд, който е осъден на близо седем години затвор за участие във въоръжения конфликт като наемник.

Стив Уиткоф КАДЪР: X/@RapidResponse47

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