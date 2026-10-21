Флавио Болсонаро иска анулиране на кандидатурата на Лула преди балотажа на президентските избори в Бразилия

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Кандидатът за президент на Бразилия Флавио Болсонаро поиска от Висшия избирателен съд да анулира кандидатурата на действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.

В жалбата си адвокатите му твърдят, че Лула е злоупотребил с власт, използвайки правителствен акаунт в WhatsApp за споделяне на съдържание, свързано с дейността на кабинета по време на предизборната кампания, посочи БТА.

Двамата се изправят един срещу друг на балотажа на 25 октомври, след като на първия тур на 4 октомври Болсонаро получи 47% от гласовете, а Лула - 45%.

Междувременно бразилското Министерство на външните работи обвини аржентинския президент Хавиер Милей в опит за намеса в изборния процес, след като той намекна, че Лула може да „открадне изборите".

Милей отправи остри критики към бразилския президент и го нарече „крадлив левичар" в публикация в социалната мрежа X. Бразилия определи изказването като неприемлива външна намеса. Напрежението между двамата лидери се изостри още през юли заради публични обвинения на Милей срещу Лула.