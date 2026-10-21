Русия съобщи, че е нанесла удари по товарен кораб и по електрическа подстанция в Украйна

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че руски дронове са поразили кораб с военен товар за Украйна, плаващ към пристанището на украинския черноморски град Одеса, предаде Ройтерс, като отбеляза, че това се е случило часове преди предвидената среща на специалния пратеник на Вашингтон Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург.

Ведомството в Москва оповести, че неговите сили са нанесли и удари по склад за дронове в град Полтава, в Централна Украйна, и по електрическа подстанция, обслужваща украинската отбрана и промишлеността на страната, както и логистични центрове в столицата Киев, посочи БТА.