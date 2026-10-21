Какво ни чака след смъртта на Владимир Путин?

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В британския парламент направиха специално обсъждане, чудят се ще има ли нов пуч

Комисията по външни работи на британския парламент проведе изслушване относно ситуацията в Русия. На срещата членове на комисията обсъдиха с експерти какво може да се случи в Русия след смъртта на Владимир Путин и дали е вероятен бунт, подобен на „Марша за справедливост", воден от Евгений Пригожин, основател на ЧВК "Вагнер".

Изслушването се състоя от две части. В първата на въпроси отговаряха журналистката на The Washington Post Катрин Белтън, старши преподавателят в King's College London Рут Дейермонд и старшият научен сътрудник в Центъра за нови евразийски стратегии Джон Лох.

Парламентаристите зададоха следните въпроси:

Колко устойчив е режимът на Путин?

Лох отбеляза, че през последните пет години режимът е „демонстрирал много висока степен на устойчивост".

Кои са най-често срещаните погрешни схващания за Русия, които западняците имат?

В редица страни, включително Германия, вярват, че след войната Москва ще бъде нормален участник в международните отношения, отбеляза експертът. „Това убеждение игнорира степента, до която обкръжението на Путин и Русия като цяло възприемат Запада като екзистенциална заплаха. Това няма да се промени без смяна на режима", каза Дейермонд.

Колко силни са антипутинските настроения в Русия?

Според Лаф много членове на елита са недоволни от това, че Путин въвлича страната в продължителна война и ги изправя пред перспективата за многогодишни санкции. Но руското общество остава разделено, отчасти поради умишлени правителствени политики. Експертът не вижда единна опозиционна сила в страната, така че потенциалната промяна зависи предимно от елита.

Има ли Путин план за наследник? Как биха се развили събитията, ако той почине?

Белтън каза, че по време на периоди на напрежение възниква вътрешен раздор в руския елит. Като пример тя посочи историята на Иля Ремесло, който „е работил за Кириенко". „Има истинска борба в редиците на руския елит", каза Белтън. Според нея Кириенко се е борил и срещу „ястребите" във ФСБ относно ограниченията на интернет.

В отговор на друг въпрос Лаф предположи, че след напускането на Путин в Русия може да се появи колективно ръководство – подобно на периода след смъртта на Сталин. Промяната в политическия курс вероятно ще отнеме няколко години. Той прецени, че новите лидери може да са по-малко привързани към настоящите идеи.

Дали опитът за преврат на Пригожин, е изолиран инцидент или може да се случи отново?

Според Лаф подобно нещо е възможно само ако авторитетът на Путин отслабне, а подобни системи могат да отслабнат много бързо.

Ако наложим санкции за нарушения на правата на човека, ще промени ли Русия поведението си?

Белтън не е сигурен, че „те наистина са загрижени за достъпа до собствеността си във Франция".

Във втората част на въпросите отговориха Найджъл Гулд-Дейвис, старши сътрудник в Международния институт за стратегически изследвания; Крейг Кенеди, научен сътрудник в Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис" в Харвард; и Айзък Леви, директор на политиката Европа-Русия и енергиен анализ в Центъра за енергия и чист въздух.

Какво е състоянието на руската икономика? На ръба ли е на колапс, както някои твърдят?

Гулд-Дейвис отбеляза, че руската икономика става все по-милитаризирана. Той добави, че за разлика от предишни войни, Русия не изпраща войски на фронтовата линия, а плаща високи заплати на военните, което е скъпо.

В отговор на един от въпросите Кенеди отбеляза, че кредитният бум от 2022-2024 г. се превръща в кредитен балон. „В исторически план всички големи войни са завършвали с дългови проблеми за Русия. И тези проблеми са имали последствия", каза експертът.

Има ли други санкции, които Западът трябва да обмисли, за да увеличи натиска върху Русия?

Гулд-Дейвис каза, че Западът трябва да гарантира, че санкциите се прилагат.