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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23775477 www.24chasa.bg

Саудитска Арабия е прехванала пет дрона, включително един край свещения град Медина

Хортензия Маркова

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Дронове СНИМКА:Getty Images

Саудитска Арабия съобщи, че е прехванала и унищожила пет безпилотни летателни апарата, насочени към кралството. Според военен говорител четири от дроновете са били прехванати в Източната провинция и района на Медина, а петият - по-късно в Източната провинция. Властите не уточниха кой е изстрелял апаратите, предаде Франс прес.

Медина е вторият най-свещен град за исляма след Мека, а хусите заявиха, че няма да атакуват двете свети места, посочи БТА.

Съобщението идва на фона на засилени атаки, приписвани на йеменските бунтовници хуси, и разрастване на конфликта в региона. При нападение на 10 октомври международното летище в Рияд е затворено, като са загинали 13 души, а стотици са били ранени. През септември хусите са установили контрол над участък от йеменското крайбрежие на Червено море, засилвайки позициите си край стратегическия проток Баб ел Мандеб.

Дронове СНИМКА:Getty Images

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