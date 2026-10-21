Турция не възразява срещу кабела между Гърция и Кипър, но настоява за предварително уведомяване

Турският външен министър Хакан Фидан заяви пред гръцкия вестник „Та неа", че Анкара няма възражения срещу планирания електроенергиен интерконектор между Гърция и Кипър, но настоява да получава писмено уведомление за проучвателни дейности в морски райони, върху които Турция предявява претенции.

Проектът преминава през спорна зона, която и Гърция, и Турция смятат за част от континенталния си шелф. Атина се опасява, че уведомяването може да бъде изтълкувано като признаване на турски права. Фидан същевременно припомни предложението на президента Реджеп Тайип Ердоган Кипър да получава електроенергия и природен газ от Турция, вместо да разчита на дългия и скъп проект с Гърция, посочи БТА.

По отношение на спора за разширяването на гръцките териториални води в Егейско море от 6 на 12 морски мили Фидан отхвърли определението, че турската декларация от 1995 г. представлява заплаха с война. Според него тя предвижда предприемане на необходимите мерки, ако Гърция разшири водите си, преди спорът да бъде разрешен. Турският министър заяви, че Анкара е готова да работи за решаване на двустранните разногласия, но обвини вътрешнополитическите фактори в Гърция, че затрудняват постигането на компромиси. Двете страни се договориха през май 2023 г. да избягват напрежението и да дадат приоритет на мерките за изграждане на доверие.