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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23775833 www.24chasa.bg

Турция е на второ място в Г-20 по ръст на парниковите емисии през 2025 г.

Хортензия Маркова

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Истанбул

Турция е сред страните от Г-20 с най-голямо абсолютно увеличение на емисиите на парникови газове през 2025 г., като заема второ място след САЩ, съобщава „Дойче веле", позовавайки се на данни от базата EDGAR на Европейската комисия.

Емисиите на Турция са нараснали с 24,38 милиона тона въглероден диоксид еквивалент - от 586,40 милиона тона през 2024 г. до 610,78 милиона тона през 2025 г., което представлява увеличение от 4,2%. За сравнение, ръстът в САЩ е 131,47 милиона тона, посочи БТА.

Докладът на Програмата на ООН за околната среда за разликата в емисиите за 2026 г. определя климатичната цел на Турция за 2035 г. като недостатъчно амбициозна. Анкара се е ангажирала да ограничи емисиите до 643 милиона тона въглероден диоксид еквивалент, но заявеното намаление се изчислява спрямо хипотетичен сценарий без допълнителни мерки, а не спрямо настоящите емисии.

Докладът предупреждава и че превишаването на прага от 1,5°C на глобалното затопляне в дългосрочен план вече е неизбежно. Темата придобива допълнително значение преди климатичната конференция COP31, която Турция ще бъде домакин през ноември в Анталия.

Истанбул

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