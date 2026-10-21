Коща: ЕС е обединен в защитата на интересите и ценностите си

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Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви пред Европейския парламент, че ЕС е обединен в защитата на интересите и ценностите си.

На заседанието на 15 и 16 октомври европейските лидери обсъдиха четири основни приоритета: конкурентоспособността, следващата многогодишна финансова рамка, Украйна и миграционната политика. Коща обяви, че през февруари ще организира нова среща, посветена на напредъка в областта на конкурентоспособността и отбраната.

Коща подчерта, че високите цени на енергията натоварват домакинствата и бизнеса, а войната в Близкия изток налага спешни действия, посочи БТА.

Сред предложените от Европейската комисия мерки са отлагане на регулациите за метана, стратегия за европейските рафинерии и по-добра координация при покупките на енергия. Предвижда се също координиране в рамките на Г-7 на освобождаването на 7 милиарда барела петрол и дизелово гориво.