ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестите в Сунгурларе заради обществени поръчки пр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23776324 www.24chasa.bg

Коща: ЕС е обединен в защитата на интересите и ценностите си

Хортензия Маркова

1372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Коща Снимка: КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви пред Европейския парламент, че ЕС е обединен в защитата на интересите и ценностите си.

На заседанието на 15 и 16 октомври европейските лидери обсъдиха четири основни приоритета: конкурентоспособността, следващата многогодишна финансова рамка, Украйна и миграционната политика. Коща обяви, че през февруари ще организира нова среща, посветена на напредъка в областта на конкурентоспособността и отбраната.

Коща подчерта, че високите цени на енергията натоварват домакинствата и бизнеса, а войната в Близкия изток налага спешни действия, посочи БТА.

Сред предложените от Европейската комисия мерки са отлагане на регулациите за метана, стратегия за европейските рафинерии и по-добра координация при покупките на енергия. Предвижда се също координиране в рамките на Г-7 на освобождаването на 7 милиарда барела петрол и дизелово гориво.

Антонио Коща

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)