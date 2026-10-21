Тръмп иска технологичните компании да плащат „дивидент" на местните общности заради центровете за данни

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че компаниите, които изграждат центрове за данни, трябва да предоставят „дивидент" на общностите, в които се намират съоръженията им, ако искат проектите им да получат обществена подкрепа, съобщава Ройтерс.

„Следя отблизо този процес и съм виждал как центрове за данни, които са били изключително непопулярни в даден район, стават много популярни, след като бъде договорено финансово споразумение", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Центровете за данни, които осигуряват инфраструктурата за развитието на изкуствения интелект, предизвикват все повече спорове в различни части на САЩ. Причината е огромното количество електроенергия и вода, необходимо за работата им. Недоволството срещу изграждането им обединява хора с различни политически възгледи, отбелязва Ройтерс, цитиран от БТА.

Администрацията на Тръмп постави ускореното развитие на изкуствения интелект сред приоритетите си, но същевременно отчита нарастващото обществено недоволство около изграждането на необходимата инфраструктура.

„Изисквам новите и големи, а в някои случаи и гигантски центрове за данни, да произвеждат собствена електроенергия и да предоставят или продават излишъка на местната общност", заяви американският президент.

Още през февруари Тръмп призова големите технологични компании да изграждат собствени електроцентрали за центровете си за данни. Целта, според него, е да се предпазят потребителите от увеличаване на сметките за електроенергия.

Центровете за данни са специализирани съоръжения, в които се съхраняват и обработват огромни количества информация. Те са ключова инфраструктура за облачните услуги, интернет платформите и системите с изкуствен интелект.