Електромобилите могат да събират лични данни и да създават рискове за сигурността, предупреждава турски учен

Електромобилите, оборудвани с множество камери, микрофони, сензори и постоянна интернет връзка, могат да събират и предават значителни количества лична информация. За това предупреждава доц. д-р Метин Мутлу Айдън, преподавател в Катедрата по транспорт към Инженерния факултет на Университета „Ондокуз Майс" (OMÜ) и член на Турското сдружение за интелигентни транспортни системи, цитиран от агенция ИХА.

Според него съвременните електрически автомобили вече не са просто средство за придвижване. Благодарение на вградените технологии те имат възможности, сходни с тези на автономните превозни средства, включително да записват звук и видео и да обменят информация през интернет, предава БТА.

Темата привлече общественото внимание в Турция, след като генералният директор на турския авиационен производител „Тюсаш" (TUSAŞ Motor Sanayii) Махмут Фарук Акшит съобщи, че чуждестранни електромобили няма да бъдат допускани в обекти на отбранителната промишленост.

Айдън обяснява, че електрическите автомобили са разработени като алтернатива на превозните средства с двигатели с вътрешно горене, но наред с електрическата си система разполагат и със сериозно технологично оборудване. Камери, сензори, интернет свързаност и процесори превръщат автомобилите в интелигентни устройства.

„Електрическите превозни средства се развиват пред нас като технологии, разработени да заменят автомобилите с фосилни горива. Покрай електрическата им инфраструктура в тях са интегрирани изключително сериозни технологични сензори, камери, интернет инфраструктура и процесори. Затова можем да кажем, че те вече са се превърнали в интелигентни превозни средства", коментира ученият.

По думите му в много отношения електромобилите функционират по сходен с автономните автомобили начин. Те могат да правят аудио- и видеозаписи, да получават и изпращат данни онлайн и да предават информацията, събрана от различните сензори.

„Честно казано, в наши дни тези превозни средства служат като подвижен компютър. Те могат да изпълняват задачите на един компютър почти по абсолютно същия начин", посочва Айдън.

Основното му предупреждение е свързано с това доколко потребителите знаят как се използват данните, събрани по време на пътуване, и с кого се споделят. Според него собствениците трябва да са наясно какво се случва със записите, изображенията и информацията за поведението им в автомобила.

Айдън обръща специално внимание на сигурността на данните при чуждестранните автомобили. Той предупреждава, че информацията може да бъде изпращана към производителя, без водачът да осъзнава това.

„Без да осъзнавате, всякакъв вид ваши данни, изображения, звук и характеристики на поведение в автомобила могат да бъдат директно предадени на разработчика. А това може да бъде сериозен източник на данни за производителя", казва ученият.

Според него технологичните възможности на автомобилите трябва да се разглеждат и през призмата на защитата на критичната инфраструктура. Допускането им в производствени бази на отбранителната промишленост или в други стратегически обекти може да създаде рискове за сигурността.

Айдън предупреждава, че информация, която трябва да остане поверителна или класифицирана, би могла да достигне до структури в чужбина. Това според него може да има сериозни последствия за отбранителната промишленост и за вземането на решения по въпроси от стратегическо значение за страната.