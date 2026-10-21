Русия арестува германец, обвинен, че се е сражавал като наемник за Украйна

Германски гражданин е бил арестуван в Русия по подозрение, че се е сражавал като наемник на страната на Украйна. Това съобщи Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС), цитирана от Франс прес и руски информационни агенции.

Според руските спецслужби мъжът пристигнал в Украйна през ноември 2025 г. и подписал тригодишен договор за военна служба с въоръжените сили на страната. По данни на ФСС той впоследствие дезертирал заради неизплатени възнаграждения.

Руската служба твърди, че германецът и преди е участвал във въоръжени конфликти. Между 2016 и 2018 г. той бил снайперист в едно от подразделенията на украинските сили за териториална отбрана, в което служили и британски граждани, предава БТА.

„През ноември 2025 г. наемникът отново пристигнал на територията на Украйна с цел печалба, сключил договор за военна служба с ВСУ за три години, но не получил обещаното възнаграждение и дезертирал", съобщи ФСС.

По информация на руските власти в периода 2004–2010 г. германецът участвал във военни действия в Афганистан като част от германския военен контингент. От 2006 до 2008 г. той се сражавал в конфликта в Сомалия, а между 2008 и 2010 г. участвал във военни действия в Сирия като наемник.

В момента се обсъжда повдигането на обвинение срещу задържания за наемничество. Информацията за ареста и обстоятелствата около него е съобщена от руската ФСС.