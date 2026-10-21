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Путин прие пратеника на Тръмп в Санкт Петербург, обсъждат войната в Украйна

Надежда Алексиева

[email protected]

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Владимир Путин Снимка: Снимка: Архив

Руският президент Владимир Путин прие днес американския специален пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург. По време на срещата Путин благодари на американския президент за вниманието му към търсенето на изход от войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Руският лидер попита Уиткоф как е преминала вчерашната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в норвежката столица Осло, съобщиха двете агенции.

Путин заяви също, че Русия има интерес от възстановяването на икономическите си отношения със САЩ.

Разговорите се провеждат в Константиновския дворец в Санкт Петербург, уточнява ТАСС. Основна тема на срещата е войната в Украйна, предава БТА.

Към момента разговорът между Путин и Уиткоф продължава.

Владимир Путин

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