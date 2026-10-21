Антикорупционно бюро претърсва Украинската централна банка и дома на нейния управител

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Украинското Национално антикорупционно бюро (НАБУ) извършва претърсвания в помещения на Националната банка на Украйна и в дома на един от нейните служители. Това съобщи НАБУ, цитирано от Ройтерс.

В съобщение в приложението „Телеграм" антикорупционната служба уточни, че няма задържани и на никого не е връчено уведомление за повдигнато подозрение.

Националната банка потвърди, че в сградата ѝ се провеждат следствени действия, но заяви, че продължава да работи в обичайния си режим, предава БТА.

Украинското англоезично издание „Киев Индипендънт" съобщи, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, че следователите са претърсили и жилището на управителя на централната банка Андрий Пишний.

Финансовата институция е подложена на критики заради плащане от 150 млн. гривни (3,4 млн. долара), извършено чрез държавната „Сенс Банк". Според твърденията средствата са били с незаконен произход и са използвани за осигуряване на гаранцията за освобождаването на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко през юни.

„Киев Индипендънт" припомня, че централната банка е критикувана и заради липсата на действия във връзка с предполагаеми престъпни схеми, в които е замесена „Сенс Банк".

През август бившият заместник-ръководител на президентската канцелария Ирина Мудра, изпълнителният директор на „Сенс Банк" Олексий Ступак, бившият председател на надзорния съвет на банката Микола Гладищенко и други заподозрени бяха обвинени в пране на пари.

Според обвиненията схемата е била използвана за осигуряване на средствата за гаранцията на Галушченко чрез държавната банка.