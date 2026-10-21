Русия пуска на свобода американеца Стивън Хъбърд след посещението на Уиткоф

Русия е освободила пенсионирания учител от САЩ Стивън Хъбърд. Това съобщи американския пратеник Стив Уиткоф, който е в Санкт Петербург за среща с Владимир Путин, съобщи FoxNews.

Хъбърд беше задържан по обвинение, че е воювал като наемник в Украйна. Той беше осъден през 2024 г. на почти седем години лишаване от свобода. Освобождаването му беше обявено по време на срещата между Путин и Уиткоф.

Американският пратеник пристигна в Санкт Петербург в сряда сутрин. Той пристигна от Осло, Норвегия, където имаше среща и с украинския президент Володимир Зеленски.

На летище "Пулково" Уиткоф бе посрещнат от Кирил Дмитриев - руският представител, отговарящ за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина. Веднага след това американският пратеник се отправи към среща с руския президент.

Уиткоф обяви, че Хъбърд е на свобода и вече се намира на летище "Пулково". Освобождаването му бе една от целите на визитата на пратеника, но основната е да придвижи преговорите за Украйна. Разговорите са част от нов опит на администрацията на Доналд Тръмп да мирно споразумение.

След срещата със Зеленски се появи информация, че американският пратеник ще предложи на руския президент Владимир Путин да проведе преки разговори с американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски в опит да бъде постигнато прекратяване на огъня.

Ако Путин се съгласи, това ще бъде първата подобна среща на върха от началото войната в Украйна през 2022 г.