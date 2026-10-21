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Две летища в Южна Италия останаха без авиационно гориво заради протести на превозвачи

Надежда Алексиева

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СНИМКА: Pixabay

Летищата в Кротоне и Реджо Калабрия са останали без авиационно гориво заради стачки и протести на шофьори на камиони в Италия. Недостигът е свързан със затруднените доставки на керосин на фона на рязкото поскъпване на горивата, съобщи италианската агенция за управление на въздушното движение, цитирана от АНСА.

От агенцията предупредиха, че пилотите трябва да планират зареждането още на летището, от което излитат, или на предходно летище, така че да разполагат с достатъчно гориво за следващите етапи от полета.

Протести на шофьори на тежкотоварни автомобили започнаха миналата седмица в различни части на страната, особено в Южна Италия. Недоволните блокират пътища или ограничават движението по платната заради рязкото увеличение на цените на горивата, предава БТА.

Акциите последваха стачки и протести на земеделски производители и рибари, които доведоха до празни рафтове в супермаркети в редица райони на страната.

Вчера Комитетът на превозвачите в Сицилия обяви, че прекратява протестните си действия. Решението беше взето след среща на министъра на транспорта Матео Салвини с представители на браншови организации и последвалото съобщение на правителството за отпускане на помощ от 480 млн. евро за автомобилните превозвачи.

Въпреки това шофьори на камиони в Калабрия и други части на Южна Италия заявиха, че ще продължат протестите поне до следващата среща в Министерството на транспорта в Рим, насрочена за 27 октомври.

Днес 11 асоциации на транспортни компании публикуваха общо изявление, в което призоваха министъра на вътрешните работи Матео Пиантедози да се намеси и да бъдат премахнати пътните блокади.

СНИМКА: Pixabay

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