Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

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Руската дезинформация и хибридните атаки са най-голямата заплаха за сигурността на Германия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конференция в Берлин, цитиран от Ройтерс.

Мерц предупреди, че Москва предприема фундаментална атака срещу политическия ред, установен в Европа след края на Студената война.

Германският канцлер посочи, че най-сериозното му опасение е свързано с влиянието на Русия върху западните общества, предава БТА.

По отношение на икономическите отношения с Китай Мерц заяви, че Европа не желае търговска война, но е готова да защитава своите търговски интереси от китайската конкуренция.