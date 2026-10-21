Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Руската дезинформация и хибридните атаки са най-голямата заплаха за сигурността на Германия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конференция в Берлин, цитиран от Ройтерс.
Мерц предупреди, че Москва предприема фундаментална атака срещу политическия ред, установен в Европа след края на Студената война.
Германският канцлер посочи, че най-сериозното му опасение е свързано с влиянието на Русия върху западните общества, предава БТА.
По отношение на икономическите отношения с Китай Мерц заяви, че Европа не желае търговска война, но е готова да защитава своите търговски интереси от китайската конкуренция.