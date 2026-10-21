ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай постигна забележителни резултати в справянет...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23778344 www.24chasa.bg

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Надежда Алексиева

[email protected]

1400
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Руската дезинформация и хибридните атаки са най-голямата заплаха за сигурността на Германия. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на конференция в Берлин, цитиран от Ройтерс.

Мерц предупреди, че Москва предприема фундаментална атака срещу политическия ред, установен в Европа след края на Студената война.

Германският канцлер посочи, че най-сериозното му опасение е свързано с влиянието на Русия върху западните общества, предава БТА.

По отношение на икономическите отношения с Китай Мерц заяви, че Европа не желае търговска война, но е готова да защитава своите търговски интереси от китайската конкуренция.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)