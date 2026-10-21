Откриха останки от катастрофирал дрон в Източна Румъния

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Останки от катастрофирал дрон са открити днес в румънския окръг Бузъу, съобщи агенция Аджерпрес.

На мястото са изпратени експерти от Министерството на националната отбрана и Румънската разузнавателна служба, които да проверят отломките и да установят произхода им.

По информация на местните власти дронът е намерен в селището Мошещ, в община Робяска. Сигналът до спешния телефон 112 е подаден от местен жител.

Окръг Бузъу се намира в Източна Румъния, но не граничи с Украйна, предава БТА.

По-рано днес румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че през нощта радарите са засекли група въздушни цели североизточно от украинския град Вилкове, в района на делтата на Дунав.

Като превантивна мярка чрез системата RO-ALERT е изпратено предупреждение до населението в северната и източната част на окръг Тулча. Военното министерство обаче уточни, че не е установено нарушение на румънското въздушно пространство.