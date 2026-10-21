ЕК отпуска 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и плурализъм

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Европейската комисия ще предостави 20,5 млн. евро за подкрепа на журналистиката, медийния плурализъм и медийната грамотност в Европейския съюз. Общият годишен бюджет, предвиден от Комисията за подпомагане на европейските медии, е 50 млн. евро.

Най-голямата част от финансирането – 14 млн. евро, е предназначена за проекти за сътрудничество в журналистиката, местните медии и медиите от обществена значимост. Средствата ще подкрепят трансгранични инициативи на новинарски организации, насочени към разработването на иновативни бизнес модели и съвместни журналистически проекти.

Други 3,5 млн. евро ще бъдат отпуснати за трансгранични инициативи за медийна грамотност. Целта е гражданите да развият умения, които да им помогнат да се ориентират безопасно и уверено в информационната среда, предава БТА.

Още 3 млн. евро са предвидени за независим общоевропейски механизъм за бързо реагиране при нарушения на свободата на печата и медиите. Той ще следи ситуацията както в държавите от ЕС, така и в страните, които преговарят за присъединяване към Съюза.

Според Европейската комисия механизмът ще допринесе за събирането на по-качествени данни и за оценката на заплахите за медийния плурализъм и безопасността на журналистите.

Получената информация ще бъде използвана и при изготвянето на годишния доклад на Комисията за върховенството на закона.