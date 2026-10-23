Киев трябва да се откаже от амбицията си да влезе в НАТО

Отказ от присъединяване на Украйна към НАТО, демилитаризирана зона в Донбас и възобновяване на икономическите отношения със Запада. Това са част от предложенията на САЩ към Русия за край на войната в Украйна. Разкритията направиха украински правителствени източници пред изданието “Икономист”. Те се опасяват, че Москва и Вашингтон може да пренебрегнат стремежа към установяването на траен и справедлив мир за сметка на това да уредят взаимните си икономически интереси.

Мирната рамка предвижда Русия да получи бизнес споразумения със САЩ, облекчаване на санкциите и нормализиране на отношенията със Запада.

Освен това се обсъжда да ѝ бъде позволено отново да търгува гориво с Европа, като се възобновят доставките през газопровода “Северен поток”. Въпреки това “Икономист” подчертава, че САЩ нямат право да регулират експлоатацията на газопровод, разположен в Европа.

Въпросното предложение рязко се противопоставя на настоящата стратегия на Брюксел спрямо Русия. Тя предвижда постигането на пълна независимост от нейното синьо гориво чрез диверсифициране на източниците на доставки.

Предвижда се Украйна да получи членство в ЕС за сметка на присъединяване към НАТО. В допълнение на това ще се създаде специален инвестиционен фонд за нейното следвоенно възстановяване. Освен това тя ще трябва да се съгласи и на създаването на демилитаризирана зона в нейната източна област Донбас.

Владимир Путин изрази готовност да седне на масата за преговори. Той обаче настоя разговорите да бъдат насочени към постигането на трайно мирно споразумение, а не към временно прекратяване на огъня.

Новините за мирната стратегия на САЩ идват в момент на обтегнати отношения между Киев и Вашингтон. През последните седмици Тръмп засили натиска си върху Украйна, като сключи споразумение с Кремъл за доставка на дизелово гориво, призова Киев да спре да нанася удари по руските нефтопреработвателни заводи и остро критикува Володимир Зеленски.

Според “Икономист” Илон Мъск е наредил ограничението на скоростта на военната сателитна система “Старшилд”, която е жизненоважна за функционирането на украинските дронове, за да накаже Киев за атаките по руски петролни рафинерии.

