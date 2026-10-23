Призоваха англичаните да се запасят с храна и вода за 3 дни

Акцията “Бъди готов” стартира на фона на голяма буря и световен компютърен проблем

Британското правителство призова домакинствата във Великобритания да си направят запаси от храна, вода, фенерче, радио и заредени батерии за три дни, за да могат да се справят при евентуални прекъсвания на ток, вода, интернет и доставки на стоки. Властта стартира и информационна кампания “Бъди готов” с конкретни съвети как да се действа при извънредни ситуации.

Министърът на отбраната Уес Стрийтинг обясни, че това се налага, тъй като Обединеното кралство е изправено пред все по-големи заплахи от враждебни държави, терористи, сложни кибератаки срещу бизнеса и действия на изкуствен интелект. Той даде пример със случилия се през тази седмица критичен пробив в сигурността на езика за програмиране PHP, който принуди организации по цял свят да изключат своите системи, докато бъдат актуализирани. Това доведе до спиране на 32 онлайн услуги на британското правителство за почти два дни. Смята се, че около 70% от институциите по света са получили същото предупреждение и се е наложило сайтовете им временно да бъдат блокирани като предпазна мярка срещу хакерски атаки.

“В днешния свят на изкуствен интелект възникват и заплахи, породени от иновации, които поставят под въпрос традиционните киберзащити”, заяви Стрийтинг. Успоредно с това се увеличават и хакерските атаки срещу важна инфраструктура и хранителни вериги, за да се предизвиква несигурност.

“Не става въпрос само за чужди държави, занимаващи се с шпионаж или саботаж, замесени са и организирани престъпни групи”, обясни министърът.

Затова правителството на премиера Анди Бърнам иска да подобри готовността на хората за извънредни ситуации, още повече че се увеличават и климатичните кризи. В петък Великобритания се сблъска с първата голяма буря за сезона. На места поривът на вятъра стигна 135 километра в час, което доведе до отмяна на полети, фериботи и забавяне на влакове. Над 18 000 домове останаха без ток. Бурята Остин засегна Югозападна Англия, а в събота се очаква нова, наречена Боело, която ще се разрази в Шотландия и Северна Ирландия.

Питан дали кампанията “Бъди готов” не цели просто всяване на страх на фона на многото други притеснения на британците, Стрийтинг заяви, че правителството иска “хората да бъдат бдителни, но не и паникьосани”. Той уточни, че при изготвяне на съветите не са се водили от нещо конкретно, а са анализирали най-големите рискове, които могат да доведат до прекъсване на услуги, доставки и комуникации.