По какво Париж 1968 прилича на Париж 2026 и по какво - не

Преди 58 години - на 10 май 1968 г., студенти се сблъскват с полицията в центъра на Париж. По улиците на Латинския квартал са издигнати двуметрови барикади, а почти всички павета на булевард "Сен Мишел" са изкъртени.

Сблъсъците продължават до късно през нощта, има стотици ранени. Студентската демонстрация, потушена от властите, е само един епизод от френския май на 1968 г. – месец, който започва със студентски вълнения в парижки кампус и завършва с многомилионни стачки и обрат в колективното съзнание, който завинаги променя френската и европейската политика и култура.

Ето ключовите неща, които трябва да знаете за френските протести от май 1968 г. и техните последици, така близки и така далечни от днешните.

Какъв е мащабът на протестите?

Пролетните събития започват в кампуса на Парижкия университет в Нантер. Хиляда и петстотин студенти окупират една от сградите, настоявайки университетската администрация да изпълни исканията им.

Кампусът е затворен скоро след това, но вълненията се разпространяват в други парижки университети, а след това и в различни градове във Франция. След като студентска демонстрация в Сорбоната е разпръсната и няколко десетки активисти са арестувани, работници от големи френски компании (като фабриките на Renault), профсъюзи и организации за правата на човека се присъединяват към протестите.

Хората излизат на улицата, за да подкрепят студентите, а също и да изразят собствения си протест срещу установената система на отношения между правителството (във всеки смисъл на думата) и обществото във Франция. В крайна сметка студентските протести предизвикват най-голямата стачка в историята на страната: в пика участват близо 10 милиона души.

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Какво искат студентите?

Тласъкът за протестите в Нантер е предложената реформа на университетското образование през 1966 г. По-специално новите правила регулират условията в общежитията и налагат отделно настаняване за момичета и момчета. Естествено, противниците на демонстрациите търсят причината за конфликта в прекомерната сексуална обсебеност на френските млади мъже и жени.

В действителност правилата в общежитията се превръщат по-скоро във формален претекст за младите хора да изразят недоволството си както от отношението към тях от страна на университетските администрации, така и от структурата на френското общество като цяло. Много активисти заемат леви възгледи под една или друга форма. Някои виждат образователната реформа като капиталистическа схема, докато според други е атака срещу студентските свободи.

Демографските и политическите фактори също допринасят за нарастващото недоволство. Участниците в протестите през 1968 г. са първото следвоенно поколение. Демографският бум, който много страни преживяват след края на Втората световна война, води до рязко увеличение на броя на младите хора (във Франция например студентите се утрояват между 1958 и 1968 г.).

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Умората от режима на Дьо Гол често се приписва на политически фактори: генералът идва на власт на фона на политическа криза и Алжирската война, а десет години по-късно, изглежда, няма намерение да си тръгва. Опозицията е в криза, смяната на властта чрез избори изглежда малко вероятна, а радикалната младеж смята президента на практика за диктатор. Патерналистичното отношение на университетската администрация към младите хора съвпада със стагнацията в политическия живот.

Как се развиват събитията?

През първите месеци на 1968 г. администрацията на кампуса в Нантер отказва да направи отстъпки на студентите, а през май и април няколко активисти са задържани от полицията. На 2 май администрацията на Нантер нарежда преустановяване на занятията и затваряне на кампуса. До 3 май протестите се местят в Сорбоната: десетки студенти от Нантер, които няма къде другаде да отидат, се присъединяват към местния студентски митинг за солидарност.

Вечерта на 3 май ректорът на Сорбоната нарежда демонстрацията да се разпръсне и се обръща към градските сили за сигурност за съдействие. Полиция и полиция за борба с безредиците са разположени, за да разпръснат триста студентски протестиращи в двора на университета, като започват да ги задържат, използвайки палки.

Студентски и преподавателски синдикати протестират срещу действията на полицията и арестите. Двадесет хиляди души участват в марш на солидарност, организиран от синдикатите на 6 май. Участниците се отправят към Сорбоната, полицаи, охраняващи кордона около университета, атакуват демонстрантите отново с палки, докато те се приближават. По време на сблъсъците участниците в марша започват да издигат барикади и да хвърлят павета по полицията, която отговаря със сълзотворен газ.

Снимка: Getty Images

На 10 май полицията и полицията за борба с безредиците блокират друг марш, като не позволяват на демонстрантите да стигнат до левия бряг на Сена, където се намира Сорбоната. В нощта на 11 май е решено да се щурмуват новите барикади.

През цялата нощ протестиращи, които вече наброяват приблизително 40 000 души, се сблъскват с полицията. В центъра на Париж са опожарени коли и изкъртени тротоари. Стотици са ранени при сблъсъците, включително 250 полицаи. Повече от 500 активисти са задържани.

Защо работниците се присъединяват към студентите?

След премахването на барикадите, което е отразено на живо по френското радио, симпатиите на значителна част от обществеността най-накрая се изместват на страната на студентите. Грубите действия на полицията са осъдени от много културни дейци и на 13 май най-големите френски синдикати обявяват стачка и марш на солидарност в Париж. Участват един милион души.

За разлика от предишните маршове полицията не се опитва да спре демонстрантите. Премиерът Жорж Помпиду обещава да освободи всички арестувани и да възобнови занятията в Сорбоната. Това обаче не помага за ограничаване на протестите – напротив. Студенти обявват Сорбоната за превзета от "Окупационен комитет", в Париж и други градове започват да се появяват нови организации, които настояват за прехвърляне на институции и предприятия под народен контрол.

Първата голяма стачка в предприятие е окупацията на самолетната фабрика Sud Aviation близо до Нант на 14 май. До 16 май над 50 фабрики и заводи в цяла Франция са под контрола на стачкуващите. На 17-и 200 000 души участват в стачки и демонстрации, а до 19-и - два милиона. До края на следващата седмица близо 10 милиона души стачкуват в цялата страна. Работниците излизат на улицата под политически лозунги, настоявайки за оставката на правителството, президента и дори на синдикалното ръководство заради прекомерната им готовност за компромиси с властите.

Студентските вълнения и стачки продължават до 30 май. Властите се опитват да преговарят със стачкуващите и предлагат значително увеличение на заплатите, но демонстрантите отказват, настоявайки за оставка на правителството и предсрочни избори. На 29 май Шарл дьо Гол тайно напуска Франция. Както се оказва много години по-късно, президентът е отишъл в Западна Германия, за да си осигури подкрепата на френския окупационен корпус, в случай че се наложи да изгони насилствено демонстрантите от Париж.

Какво се променя след протестите?

Днес майските събития във Франция често са наричани "революцията, която никога не се състоя". На 30 май Дьо Гол се завръща в Париж и произнася радиообръщение, обвинявайки комунистическата партия в организиране на вълненията. Президентът отказва да подаде оставка, но свиква предсрочни парламентарни избори.

Едновременно с това в центъра на Париж е организирана демонстрация на поддръжниците на Дьо Гол, на която присъстват 800 000 души, а в медиите изтичат съобщения, че войски нахлуват в Париж. Комунистите, които противно на твърденията на президента, не са организатори на протестите, но са една от силите, които ги ръководят, се съгласяват на предсрочни избори. Голистите печелят: мнозинството гласува за президента, който обещава да възстанови стабилността в страната.

Вярно ли е, че най-големите френски университети са били затворени след вълненията?

Не съвсем. Всъщност през 1970 г. Парижкият университет е реорганизиран – много факултети, считани преди това за част от него, са преобразувани в 13 отделни институции. Това е пряка последица от вълненията: веднага след предсрочните избори Шарл дьо Гол назначава нов министър на образованието, натоварен със задачата да проведе университетската реформа.

Има ли други последствия?

Победата на Дьо Гол е решителна, но краткотрайна. През април 1969 г. президентът предлага нов референдум – за регионална реформа и ограничаване на правомощията на Сената, но губи и е принуден да подаде оставка. Събитията през май отбелязват значим вододел във френската история. Общоприето е, че щурмуването на барикадите в Латинския квартал отбелязва края на ерата, в която социалната промяна можеше да се постигне чрез колективен уличен активизъм.

Отношението към тези събития остава разделено: за някои 1968 г. символизира неуспешна революция, докато за други това е годината, в която страната почти потъва в анархия.

Още през май 1968 г. френските комунисти отказват да подкрепят радикализацията на протестите, настоявайки, че смяната на властта трябва да се осъществи изключително чрез конституционни средства.

В крайна сметка обаче настъпва либерализация: режимът на Дьо Гол и други постколониални идеологии са заменени от нови социални движения, които в крайна сметка започват да определят европейския политически живот. Много от участниците в майските протести впоследствие се присъединяват към политическия мейнстрийм, оглавяват обновени леви движения или стават членове на Европейския парламент.

Защо има толкова много филми и книги за барикадите от 1968 г.?

Събитията от 1968 г. се превръщат в ключов етап за френската култура през втората половина на ХХ век – това се отнася не само за киното, но и за литературата, философията и хуманитарните науки.

Още от самото начало на вълненията най-великите мислители на епохата се обявяват в подкрепа на студентите. Един от символите на студентската революция е философът Жан-Пол Сартър – той е единственият човек, когото студентите допускат в окупираната Сорбона.

Сред другите влиятелни поддръжници на революцията наистина са водещи френски режисьори – Жан-Люк Годар, Франсоа Трюфо, Клод Льолуш и много други. По тяхно настояване много членове на журито на филмовия фестивал в Кан, който се провежда през май 1968 г., правят изявления в подкрепа на протестиращите и осъждат действията на полицията.

Френският филмов режисьор Луи Мал, италианската актриса Моника Вити и френско-полският режисьор Роман Полански (от ляво на дясно) разговарят, докато вървят по улица в Кан, след като са подали оставка като членове на журито в знак на протест. От 13 май 1968 г. студентите поемат контрола над фестивала: те възпрепятстват прожекциите на филми и организират събрания, за да протестират срещу решението на министъра на културата Андре Малро да освободи Анри Ланглоа от длъжността директор на Френския филмов институ Снимка: Getty Images

След началото на прожекциите Годар и Льолуш излизат на сцената и настояват фестивалът да бъде закрит, след което много режисьори оттеглят филмите си. В крайна сметка фестивалът е прекъснат, след като протестиращи превземат фестивалната зала, а прожекциите и церемонията по награждаването са отменени.

Филми за събитията от 1968 г. впоследствие са заснети не само от Трюфо и Годар (филмите им излизат на екран съответно през 1968 и 1972 г.), но например и от Филип Гарел и Бернардо Бертолучи.

Защо младите хора протестират по целия свят през 1968 г.?

1968 г. е повратна точка не само за Франция – различни протести с искане за промяна се провеждат в десетки страни в Европа, Северна и Южна Америка.

Студентски вълнения има в Западна Германия, Швеция и Италия, големи стачки - в Испания и Великобритания, бунтове и сблъсъци с полицията избухват в Мексико, Бразилия и Аржентина. В Съединените щати едновременно с вълненията във Франция се провеждат маршове за правата на чернокожите и демонстрации срещу войната във Виетнам.

Вълната от студентски протести засяга и страни от бившия Съветски блок, като вълнения обхващат университети в Полша и Югославия. За СССР и други социалистически страни 1968 г. е годината, в която се заражда дисидентското движение, танкове на СССР нахлуват в Чехословакия.