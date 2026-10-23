ООН осъди смъртоносната ескалация на атаките с дронове в Судан, като съобщи, че само през настоящия месец са документирани над 300 смъртни случая в резултат на подобни нападения, предаде Франс прес.

"Засилващата се употреба на дронове, които вече са причина за повечето смъртни случаи сред цивилното население, свързани с конфликта в Судан тази година, е изключително тревожна и води до ужасяващи последици", заяви върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк.

Той призова международната общност да обърне внимание на навлизането на дроновете в гражданската война в Судан, особено на атаките, при които страдат цивилни.

"Много цивилни са убити, а жизненоважната инфраструктура и услугите, от които зависят, са унищожени, което води до нови разселвания и задълбочава и без това тежката хуманитарна криза", посочи Тюрк.

От началото на войната между Суданските въоръжени сили (СВС) и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) през април 2023 г. в Судан са загинали над 200 000 души по оценки на хуманитарни работници. Страната е изправена пред глад и вълни от масово разселване, пише БТА.

Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека е регистрирала най-малко 306 смъртни случая и стотици ранени в резултат на удари с дронове през първите три седмици на октомври. Атаките, приписвани както на суданската армия, така и на СБП, са засегнали граждански обекти и инфраструктура, включително домове, пазари, болници и места за настаняване на разселени лица, както и електроцентрали и съоръжения за водоснабдяване, уточни службата.

На 18 октомври най-малко 139 души са загинали, а десетки други са били ранени, след като дрон е ударил товарен камион в контролирания от СБП щат Западен Кордофан. Няколко дни АФП съобщи за 80 загинали.

Според данни на ООН през октомври дронове, приписвани на СБП, са атакували район за добив на злато в Южен Кордофан, при което са загинали 42 цивилни. Според службата "нападенията срещу райони за добив на злато са свързани с военната икономика, която подхранва конфликта".