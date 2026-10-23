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Мадяр: Унгария се стреми да бъде надежден съюзник в рамките на ЕС

Богомила Костадинова
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Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви днес, че страната му се стреми да бъде надежден съюзник в рамките на Европейския съюз, докато се опитва да възстанови доверието на партньорите си след 16-те години управление на Виктор Орбан, предаде Франс прес.

Речта му, произнесена по време на националния празник, с който се отбелязва 70-ата годишнина от антисъветското въстание през 1956 г., потушено брутално от съветските танкове, рязко се различаваше от изказванията на националиста Виктор Орбан предните години. Близкият до Кремъл политик редовно използваше тези възпоменателни чествания, за да атакува Брюксел.

„Унгария не е „страна-ферибот“, която може безкрайно да се носи между Изтока и Запада. През 1956 г. унгарският народ направи ясен избор: ние принадлежим към свободна и демократична Европа“, заяви Мадяр пред множеството, събрало се пред парламента, където се виждаше море от развявани национални знамена.

„Искаме да бъдем надеждни съюзници, с високо вдигната глава на общата маса, а не опортюнисти, които се изолират чрез изнудване и следват собствен, отделен път“, добави консервативният политик, подкрепящ европейската интеграция.

За възпоменателните чествания Унгария посрещна лидери на ЕС, министър-председатели и други чуждестранни високопоставени представители от над 40 държави, пише БТА. 

По-рано днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнесе реч по време на тържествено заседание на парламента на Унгария, бойкотирано от опозицията, включително от партията „Фидес“ на Виктор Орбан.

Петер Мадяр КАДЪР: Ютуб/Magyar Péter Hivatalos

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