Иран: Планираме поразяване на подводните кабели в Персийския залив

Техеран е съставил подробни планове за поразяване на подводните комуникационни кабели в Персийския залив, ако САЩ и Израел отново атакуват Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама високопоставени ирански служители от силите за сигурност.

Техните коментари следват предупрежденията от ирански официални лица, че подводните кабели в региона може да станат цел при подновен конфликт, ако дипломацията с Вашингтон се провали.

Двамата служители дадоха оскъдни детайли и не разкриха как или къде точно Иран ще нанесе ударите. Но един от тях заяви, че Ислямската република ще цели да попречи на ремонт, за да удължи прекъсването на комуникациите, включително интернет.

„Ако Иран бъде нападнат, няма да има повече червени линии – от подводни кабели до военни бази, включително секретни“, заяви един от иранските служители, като предупреди Вашингтон „да не си играе с огъня“ и допълни, че Иран има пълен достъп до кабелите и лесно може да ги прекъсне.

Ядола Джавани, заместник-ръководител по политическите въпроси в иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР), заяви в сряда, че Иран може да атакува седем основни интернет кабела под Ормузкия проток, ако иранската инфраструктура бъде подложена на нападение.

Според Международния съюз по далекосъобщения – агенция на ООН – подводните кабели пренасят около 99% от световния интернет трафик. Според експерт, коментиращ пред Ройтерс, глобалните последици от подобни атаки от страна на Иран биха могли да бъдат ограничени, тъй като през Ормузкия проток преминава по-малко от 1% от международния капацитет за пренос на данни, пише БТА.

Държавният департамент на САЩ и МВнР на Иран не отговориха на запитванията на Ройтерс за коментар относно изказванията за кабелите. От страна на държавите от Персийския залив също не последва незабавен коментар.