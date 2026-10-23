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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23796045 www.24chasa.bg

Френските гимназисти призоваха за продължаване на мобилизацията

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СНИМКА: Ройтерс

Групата представители на френски гимназисти, приета днес от президента Еманюел Макрон, призова за "продължаване на мобилизацията", докато не бъдат обявени конкретни мерки, предаде Франс прес.

Първите правителствени мерки за образованието се очаква да бъдат представени в понеделник на среща с министър-председателя Себастиен Льокорню, пише БТА. 

Представителите изразиха общо "удовлетворение" от готовността на държавния глава да изслуша мнението им. По думите им Макрон е обещал "основна реформа" на  платформата за кандидатстване във висши учебни заведения. Дискусиите за реформата започнаха тази седмица. Учениците продължават да настояват за пълното премахване на платформата.

СНИМКА: Ройтерс

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