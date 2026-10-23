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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23796192 www.24chasa.bg

Бърнам към Тръмп: Украйна трябва да има пълен достъп до Старлинк

Богомила Костадинова
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Анди Бърнам СНИМКА: Фейсбук профил

Британският министър-председател Анди Бърнам "подчерта колко е важно Украйна да има пълен достъп" до сателитната система "Старлинк". Това той изтъкна по време на телефонен разговор днес с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

От "Даунинг стрийт" съобщиха, че Бърнам е посочил, че системата е от съществено значение за украинците, "за да продължат да се защитават срещу пълномащабното нахлуване на Русия".

Британският премиер "приветства усилията на президента Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори", допълниха от канцеларията на министър-председателя.

Тръмп обеща да говори с най-богатия човек в света Илон Мъск за проблемите с достъпа на Украйна до системите за комуникация на „Старлинк".

Анди Бърнам СНИМКА: Фейсбук профил

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