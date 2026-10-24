Доналд Тръмп: Може да проведем нова малка военна операция срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военноморските сили на САЩ шели да се спрат край бреговете на Куба на връщане от Близкия изток

За нова военна операция срещу Иран загатна американският президент Доналд Тръмп по време на предизборен митинг във щата Флорида. Това се случва на фона на увеличаващи се цени на горивата, което е фактор, който оказва натиск върху изхода от предстоящите междинни избори в страната през ноември, пише Ройтерс.

"Може да проведем още една малка операция от типа "Епична ярост" (Epic Fury)", каза Тръмп по време на митинг в щата Флорида, докато говореше за войната. Той не даде повече подробности.

Операция "Епична ярост" е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната им срещу Иран, която започна с нанасянето на удари срещу Ислямската република на 28 февруари.

По-рано Тръмп заяви, че САЩ биха могли да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да се стреми към бързо приключване или да позволи на конфликта постепенно да затихне.

Тръмп, който предлагаше променящи се цели и срокове за войната, заяви по-рано този месец, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори, на които ще се реши кой ще контролира Конгреса, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Освен това пред избирателите във Флорида, където има голяма кубинска диаспора, републиканецът обеща да се заеме с проблемите на Куба след края на войната с Иран.

По думите му военноморските сили на САЩ щели да се спрат на островната държава по пътя си от Близкия изток към вкъщи.

"Ще накараме един от тях да спре на около 50 ярда (около 45 метра) от брега. Те ще вдигнат ръце, а след това ще изпратим (държавният секретар) Марко Рубио да довърши работата", заяви той.

Рубио, бивш сенатор от щата Флорида, отговаря за голяма част от въпросите, свързани с Куба, в администрацията на Тръмп.

От своя страна, Рубио призова кубинците да установят "дискретен" контакт с американските разузнавателни служби на фон на усилията на Вашингтон да сложи край на комунистическото управление на острова, отбелязва Франс прес.

"За онези, които се стремят да постигнат положителна промяна в Куба - сега е моментът", заяви Рубио в социалните мрежи. "Разочарованието от неизпълнени обещания, корупцията и привилегирования живот на малцина - възползвайте се от тази възможност да постигнете желаната промяна чрез дискретно сътрудничество с Централното разузнавателно управление (ЦРУ)", добави американският държавен секретар, пише БТА.