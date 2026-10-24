Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години от 1 януари 2027 г.

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Гръцкият парламент прие закон, с който се забранява използването на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Новите ограничения ще влязат в сила на 1 януари 2027 г.. Решението е част от усилията на правителството да ограничи вредното въздействие на дигиталните платформи върху психичното здраве и безопасността на непълнолетните.

Законопроектът беше одобрен след продължителни парламентарни дебати с гласовете на управляващата партия „Нова демокрация". Опозиционните партии не подкрепиха предложението, като ПАСОК се въздържа, а останалите парламентарни формации гласуваха против.

Премиерът Кириакос Мицотакис обяви, че социалните платформи разполагат с около два месеца и половина, за да разработят механизми за проверка на възрастта на потребителите, които едновременно да гарантират защитата на личните им данни.

Гърция е сред седемте държави от Европейския съюз, които работят съвместно с Европейската комисия за намиране на надеждно технологично решение за удостоверяване на възрастта.

Според гръцкото правителство целта е да се ограничи прекомерното използване на социалните мрежи и така нареченото „безкрайно превъртане" на съдържание, което отнема от времето за сън, учене, концентрация и непосредствено общуване с приятели.

Новите правила ще изискват от компаниите, управляващи социалните мрежи, да прилагат ефективни системи за възрастова проверка. За неспазване на законовите изисквания се предвиждат сериозни санкции.

Гърция се присъединява към държавите, които въвеждат законодателни ограничения за достъпа на непълнолетни до социални платформи. Австралия стана първата страна, която прие подобна забрана през 2025 г., като ограничи достъпа за деца под 16 години.

Във Франция също беше приет закон за ограничаване на социалните мрежи за непълнолетни, но през август 2026 г. той беше отменен от Конституционния съвет.

Решението на Атина поставя началото на нов етап в регулирането на дигиталната среда за децата, като едновременно с това предизвиква дебат за правата на непълнолетните, защитата на личните данни и отговорността на технологичните компании.

От 1 януари 2027 г. децата под 15 години в Гърция няма да имат право да използват социални мрежи, независимо дали родителите им са съгласни.