Стачка на 30 октомври в Гърция: Възможни са отменени фериботни курсове и затруднения на пристанищата

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Стачни действия ще засегнат редица гръцки пристанища на 30 октомври, петък. Очакват се затруднения в морския транспорт и евентуални промени в разписанията на фериботите, включително по линии, използвани от български граждани.

Протестите са част от международна синдикална инициатива, насочена срещу използването на гражданските пристанища за превоз на военни товари и в защита на трудовите права на работниците.

Гръцкият синдикат на морските инженери ПЕМЕН обяви 24-часова стачка в област Атика, както и в пристанищата Патра и Игуменица.

Към протестните действия се присъединява и Конфедерацията на държавните служители ADEDY, която обяви частични прекъсвания на работата в три региона.

В Атика стачните действия на участващите служители ще бъдат от 8:00 до 12:00 часа, а протестният митинг ще започне в 10:00 часа на площада пред Общинския театър в Пирея.

В Патра прекъсването на работата също е насрочено от 8:00 до 12:00 часа, като протестиращите ще се съберат в 10:00 часа на пристанището.

В Игуменица стачните действия ще започнат в 11:00 часа и ще продължат до края на работната смяна. Протестният митинг е насрочен за 11:30 часа пред входа на международното пристанище.

Възможни са нарушения в разписанията на фериботите от Пирея, Рафина, Лаврио, Патра и Игуменица, но към момента няма официално потвърждение за пълно спиране на пътническия морски транспорт в страната.

Пътуващите от Пирея към Крит и островите в Егейско море, както и използващите международните фериботни линии от Патра и Игуменица, трябва да следят съобщенията на съответните корабни компании.

Препоръчва се пътниците с билети за 30 октомври предварително да проверят статуса на своите курсове и възможностите за презаверка или възстановяване на сумите при евентуална отмяна.

Очакват се и временни затруднения в автомобилното движение около пристанищата заради организираните протестни събирания.

Синдикалните организации уточняват, че акцията е част от международен протест, а не обща национална стачка на всички държавни служители в Гърция.