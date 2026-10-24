Още танкери с руски дизел тръгнаха към САЩ

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Три танкери с руски дизел са тръгнали към Северна Америка. това заяви руският вицепремиер по енергетиката Александър Новак.

По думите му те са част от споразумението със САЩ за доставките до американските и световните пазари, сключено от президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин на 9 октомври.

"Първите три танкера с гориво вече са плават към източното крайбрежие на САЩ, със значителна подкрепа от Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ)", заяви Новак и посочи, че руските компании биха могли да доставят 500 000 метрични тона дизел през октомври.

Според споразумението Русия се съгласи да доставя дизелово гориво на световните пазари в опит да се понижат цените на горивата. Администрацията на Тръмп временно отмени американските санкции срещу руското гориво, които имаха за цел да лишат Москва от приходи за войната ѝ срещу Украйна. Първоначално то предвиждаше 300 000 метрични тона през октомври и още количества на по-късен етап.

В ексклузивен репортаж на Ройтерс, в който се цитират данни за проследяване на кораби, се посочва, че първите 40 000 метрични тона руски дизел се намират на борда на танкер, плаващ към Ню Йорк.

Според данните за корабоплаването на "Лондон сток ексчейндж груп" средноразмерният танкер "Агии Фанеендес" е бил натоварен с 40 хил. метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври. Очаква се танкерът да пристигне в САЩ на 7 ноември.