Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан: Израелската окупация е основният източник на нестабилност в Близкия изток

Израелската окупация е основният източник на нестабилност както в Близкия изток, така и извън него. Това заключиха външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан. Също така те призоваха за спешно прилагане на решението за две държави по отношение на израелско-палестинския конфликт.

Според тях израелската политика е задълбочила глобалното възприятие за несправедливост и потвърдиха подкрепата си за създаването на палестинска държава в границата отпреди Шестдневната война през 1967 г., със столица Източен Йерусалим.

Вчера външните министри на осем големи държави от Европа и Близкия изток се срещнаха в Истанбул и единодушно призоваха воюващите страни в близкоизточния регион да прекратят военните действия. Министрите на външните работи на Франция, Великобритания, Германия и Италия, заедно с колегите си от Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Египет, се опитаха съвместно да намерят пътища за деескалация на фона на разрастващия се конфликт в целия регион.

В центъра на дискусиите бяха ситуацията в Ормузкия проток и протока Баб ел Мандеб, която парализира световната търговия и повишава цените на енергията, както и ударите срещу Саудитска Арабия, нанасяни от йеменските бунтовници хуси, които са съюзници на Техеран, пише БТА.