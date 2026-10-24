За първи път евакуираха ранен с дрон, преди това украинският войник сам си ампутирал крака

Украинските въоръжени сили успешно евакуираха ранен войник от фронтовата линия с дрон за първи път. Ройтерс разказа историята на спасяването на 49-годишния Константин Власенко в Харковска област, по негови собствени думи.

Константин Власенко е на фронтовата линия от май 2025 г., държейки позиция в окоп с колега войник с позивна Баски.

Снимка: РОЙТЕРС

Те получават храна и провизии с помощта на дронове. Невъзможно е да бъдат доставени по друг начин поради огромния брой дронове, всяко движение близо до фронтовата линия е смъртоносно опасно, отбелязва Ройтерс.

През есента на 2025 г. идва време за ротацията им, но двамата войници, планирани да ги сменят, загиват по пътя към позицията им. Още двама войници, изпратени да вземат телата им, са убити. Тогава, казва Власенко, осъзнава, че „никой няма да може да се измъкне оттук".

В средата на февруари след 10 месеца в окопа Власенко и Баски са принудени да напуснат позицията си, след като окопът им се наводнява, и се преместват в порутена училищна сграда.

Един ден, докато излизат да вземат пакет с храна и дрехи, оставен им от колеги войници, са забелязани от руски разузнавателен дрон, след което друг дрон атакува позицията им. Баски, който навършва 50 години именно на този ден, е убит.

Левият крак на Власенко е смачкан при експлозията, а десният му крак е счупен и изкривен. Той успява да намери подслон и да допълзи до него – вдлъбнатина с размери приблизително 80 на 60 сантиметра под метален котел, използван за отопление на училището.

Снимка: РОЙТЕРС

Според Власенко левият му крак постепенно „изгнива" и кост стърчи от десния му пищял, след като е ранен – затова решава да ампутира стъпалото и десния си крак. „Трябваше да го ампутирам, защото просто се влачеше зад мен. Кракът се влачеше толкова много, че костта стърчеше все повече и повече", казва той.

Когато Власенко „започвал да губи надежда", съобщава Ройтерс, командирите му търсят варианти за евакуация. Преместването с бронирани машини е невъзможно поради дронове, така че първоначално обмислят евакуацията на войника с помощта на наземни роботизирани платформи, но две такива платформи, които се опитват да достигнат до Власенко, също са унищожени от дронове.

Снимка: РОЙТЕРС

След това командването решава да изпробва нов тежкотоварен дрон, способен да повдигне 90 килограма товар и да лети с него до 25 километра. Тези параметри били подходящи: Власенко, според офицерите, тежал около 70 килограма след една година на фронтовата линия, а безопасният тил бил на 15 километра.

Евакуацията се провежда в началото на октомври. Ден преди това пакетът на Власенко съдържа колан, който трябва да носи, за да се прикрепи към кабел, както и телефон с тренировъчни видеоклипове.

По време на евакуацията дронът на Власенко се издига на височина 70 метра и е придружен от три други малки дрона, предназначени да разсеят руските безпилотни летателни апарати. Четири допълнителни екипажа на дронове FPV, безпилотни летателни апарати с фиксирано крило и артилерия, нанасят удари по близките позиции на руски безпилотни летателни апарати, идентифицирани преди и по време на евакуацията.

Самият полет продължава 15 минути. „Не се страхувах да падна някъде в гората, но се страхувах да падна във водата, защото не мога да плувам", каза Власенко. В момента той се подлага на рехабилитация в болница в Харков.