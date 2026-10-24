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Пентагонът: Китайските институти "Конфуций" промиват мозъците на американските студенти

Александър Трайков
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Военният министър на САЩ Пийт Хегсет СНИМКА: РОЙТЕРС

Китайските културни центрове "Конфуций" бяха определени от Пентагона като заплаха за националната сигурност на САЩ. Това стана след изявление на военния министър на страната Пийт Хегсет.

Центровете представляват образователни институции, разположени на територията на не малка част от американските университети. те се финансират пряко от китайското правителство.

Вашингтон ги разглежда като средство за разпространяване на пропаганда от страна на пекин и сега предприема действия, с които се цели да бъде ограничена тяхната дейност.

 "Оказва се, че са се появили 80 нови пропагандни клетки в 30 университета, които използват различни имена и устави, но имат една и съща мисия: да крадат интелектуална собственост и да проникват в съзнанието на американските студенти", заяви Хегсет.

През последните два месеца Пентагонът "систематично закриваше всяка една от тези организации", добави той, цитиран от БТА.

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет СНИМКА: РОЙТЕРС

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